FBI kaže da je hakovano 200 kompanija

Hakerska kampanja koju podržava Kina, a koja je prethodno v devet američkih telekomunikacionih i internet provajdera, sada je potvrđena da je hakovala najmanje 200 američkih kompanija, prema rečima glavnog šefa FBI-ja za sajber bezbednost.

Pomoćnik direktora FBI-ja Bret Lederman rekao je za Vašington post da su hakeri, nazvani „Slani tajfun“, takođe provalili u kompanije u 80 zemalja, otkrivajući po prvi put globalne razmere kineske špijunske kampanje.

Lederman nije imenovao v kompanije. AT&T, Verizon i Lumen su prethodno potvrđeni kao probijeni, a Charter Communications i Windstream su kasnije imenovani kao žrtve, između ostalih.

Hakeri su ciljali evidenciju poziva među visokim američkim političarima i zvaničnicima, omogućavajući im da mapiraju ko koga zove i koga SAD špijuniraju pravnim nalozima. Jedno vreme, pretnja je bila toliko ozbiljna da je FBI pozvao Amerikance da pređu na šifrovane aplikacije za razmenu poruka kako bi izbegli pristup njihovim pozivima i porukama.

FBI, zajedno sa skoro dve desetine međunarodnih agencija, saopštio je u savetodavnom dokumentu objavljenom u sredu da „Slani tajfun“ prvenstveno cilja rutere kompanija i preusmerava osetljiv mrežni saobraćaj, i ponudio tehničke smernice o tome kako identifikovati upade.

Lederman je rekao za Post da je pretnja iz Kine „kontinuirana“.

Izvor: TechCrunch