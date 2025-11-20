PC Press specijal - Bezbednost 2025
FBI razotkrio mrežu mladih hakera: Pljačka od 230 miliona dolara

Milan Živković

Kunal Mehta iz Irvina u Kaliforniji priznao je krivicu za pranje najmanje 25 miliona dolara, ukradenih u okviru ogromne kripto-prevare teške 230 miliona dolara, piše Bleeping Computer.

Mehta, poznat i pod nadimcima Papa, The Accountant i Shrek, osmi je optuženi koji je priznao učešće nakon podizanja optužnice u maju 2025. Sudski dokumenti pokazuju da je bio deo velike grupe koja je od oktobra 2023. do marta 2025. socijalnim inženjeringom preuzimala pristup kripto-nalozima žrtava i prebacivala sredstva u novčanike pod njihovom kontrolom. Kriminalnu mrežu činili su uglavnom mladi ljudi iz Kalifornije, Konektikata, Njujorka, Floride i iz inostranstva, povezani prijateljstvima nastalim kroz onlajn igranje.

Papa je, prema optužnici, služio kao perač novca, dok su ostali članovi grupe birali mete, hakovali naloge, obavljali pozive, krali hardverske novčanike i organizovali operacije. Ukupno je 14 osoba optuženo.

U napadu 18. avgusta, ukrali su više od 4.100 bitkoina od jedne žrtve u Vašingtonu, vrednih preko 230 miliona dolara (danas više od 384,5 miliona). Pranje novca obavljeno je preko kripto-mešača, berzi, peel chain lanaca, prolaznih novčanika i VPN-ova. Iako je većina ukradenih sredstava konvertovana u Monero radi skrivanja identiteta, počinjene su greške koje su istražiteljima omogućile povezivanje opranog novca sa originalnim sumama.

Mehta je 2024. otvorio više paravan-kompanija i koristio njihove bankovne račune za prikrivanje porekla novca. Primao je već delimično opranu kriptovalutu, prosleđivao je saradnicima na dodatno čišćenje, a zatim primao povratne uplate iz drugih paravan-firmi širom SAD. Za svoje usluge naplaćivao je proviziju od oko 10 odsto, a grupa je ukradeni novac trošila na privatne letove, najmanje 28 luksuznih automobila, dizajnerske torbe, skupe satove, noćne izlaske i putovanja.

„Mehta je osmi okrivljeni koji je priznao ulogu u ovoj šemi“, rekao je specijalni agent FBI-a Reid Davis. „Ovaj sporazum potvrđuje našu posvećenost razotkrivanju prevaranata i upozorava građane da ne odgovaraju na pozive, mejlove ili poruke koje traže lične podatke, lozinke ili jednokratne kodove“.

Sada čeka izricanje kazne u jednoj od najvećih kripto-krađa ikada procesuiranih u SAD.

