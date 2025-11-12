FCC pod republikanskim vođstvom želi da oslabi obavezne „Broadband Facts“ etikete

Federalna komisija za komunikacije (FCC), koju trenutno predvode republikanski članovi, usvojila je predlog koji bi otežao korisnicima dobijanje detaljnih i tačnih računa od svojih internet provajdera (ISP-ova). Kako prenosi CNET, ovaj predlog menja postojeće propise pod izgovorom da „detaljna lista troškova može zbuniti korisnike“.

Slabljenje transparentnosti kroz ukidanje „Broadband Facts“ etiketa

Novi predlog praktično umanjuje značaj tzv. „nutricionih etiketa“ za internet usluge (poznatih kao Broadband Facts labels), koje su do sada korisnicima jasno prikazivale šta tačno plaćaju u okviru svog paketa — uključujući skrivene naknade i dodatne troškove koje provajderi često ne ističu u reklamama.

FCC je 28. oktobra usvojio notifikaciju o predloženom pravilniku (NPRM) kojom bi se značajno smanjila obaveza ISP-ova da prikazuju ove etikete. Obaveza objavljivanja takvih informacija postoji tek od aprila 2024. godine, a svi republikanski članovi FCC-a glasali su za promenu, dok je jedina demokratska članica, Anna Gomez, glasala protiv.

Iako je ovo za sada samo predlog, konačno glasanje se očekuje uskoro — a s obzirom na trenutni sastav komisije, verovatno će biti usvojen.

Kraj obaveze za transparentne račune

Ako predlog prođe, ISP-ovi više neće morati da čitaju etikete korisnicima putem telefona, da ih prikazuju u korisničkim portalima niti da daju potpunu specifikaciju troškova. FCC tvrdi da su te obaveze „nepotrebno opterećujuće“ i da pružaju „minimalnu korist potrošačima“ — iako, realno, mnogi smatraju da znati za šta mesečno plaćaš 100 dolara spada u osnovno pravo korisnika.

Ove etikete su prvi put predložene još 2016. godine, a konačno su implementirane 2024. tokom Bajdenove administracije, kako bi građani mogli jasno da vide gde odlazi njihov novac. Iako će etikete tehnički i dalje postojati, biće teže dostupne i manje korisne.

Reakcije i kritike: „Jedan od najviše anti-potrošačkih poteza“

Raza Panjwani, savetnik u Open Technology Instituteu, ocenio je da je reč o političkom „dvosmernom manevru“: prvo se etikete učine neefikasnim, a zatim se tvrdi da „nisu od koristi“ i da ih treba ukinuti.

Anna Gomez je predlog nazvala „jednim od najviše anti-potrošačkih poteza koje je ikada videla“ i kritikovala činjenicu da FCC „nema jasno obrazloženje zašto je ovo uopšte potrebno“.

Istraživanja, međutim, pokazuju suprotno — anketa iz 2024. na uzorku od 5.000 korisnika otkrila je da 85% njih podržava „Broadband Facts“ etikete jer im pomažu da razumeju šta plaćaju.

Američki korisnici plaćaju duplo više za internet

Ova odluka dolazi u trenutku kada Amerikanci već plaćaju internet znatno skuplje nego ostatak sveta — oko duplo više nego korisnici u Evropi i većem delu Azije. U tom kontekstu, smanjenje transparentnosti o troškovima deluje kao korak unazad u borbi za pravednije i jasnije tržište telekom usluga.

Izvor: Engadget