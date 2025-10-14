Fejsbuk ažurira algoritam za veću kontrolu videa

Meta je u utorak objavila novo ažuriranje algoritma Fejsbuka koje će prikazivati više video zapisa sa rilova prilagođenih željama korisnika. Ažuriranje uključuje funkcije koje korisnicima nude veću kontrolu nad video zapisima koje vide, predloge za pretragu zasnovane na veštačkoj inteligenciji i mehuriće za nove prijatelje.

Fejsbuk će olakšati korisnicima da izraze svoje nezainteresovanost za ove vrste video zapisa. Sada mogu da izaberu „Nisam zainteresovan“ na rilu ili da obeleže komentar, što će navesti sistem za preporuke da se prilagodi na osnovu ovih povratnih informacija.

Funkcija „Sačuvaj“ je takođe ažurirana kako bi se pojednostavilo prikupljanje omiljenih rilova i objava na jednom mestu.

Promene mogu pomoći u rešavanju žalbi korisnika na nepoželjan sadržaj. Mnogi korisnici su izrazili svoje nezadovoljstvo rilovima koji se smatraju prevarnim, dosadnim ili ispunjenim video zapisima niskog kvaliteta koje je generisala veštačka inteligencija. Meta je uložila mnogo u veštačku inteligenciju, nedavno pokrećući kratki video fid pod nazivom „Vibes“, koji sadrži samo sadržaj generisan veštačkom inteligencijom u aplikaciji Meta VI.

Pored toga, ažuriranje algoritma ima za cilj da da prioritet novijem sadržaju. Prema rečima kompanije, korisnicima će biti predstavljeno 50% više rilova koji su otpremljeni istog dana kada skroluju.

Fejsbuk rilovi će takođe imati predloge za pretragu zasnovane na veštačkoj inteligenciji. Ovi predlozi će preporučivati upite kako bi pomogli korisnicima da otkriju više sadržaja o temama koje im se sviđaju, slično sivim predlozima koji se nalaze na dnu TikTok videa.

Izvor: TechCrunch