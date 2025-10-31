Ferari cilja na AI kripto aukciju za bolid

Koliko Bitcoina vredi pobednik Le Mana?

Ferari se kroisti kripto tržištima i planira da uvede novi digitalni token. Ferari digitalni token će moći da se koristi na aukciji za Ferari 499P, koji je osvojio tri uzastopne titule u Le Manu.

Plan je za sada ograničenog obima i predstavlja pokušaj italijanskog proizvođača sportskih automobila da iskoristi trend među luksuznim brednovima koji traže pristup rastućem bogatsvu mlađih tehnoloških preduzetnika.

Ferari razvoja i svoj prvi električni automobil a još od 2023. godine prihvata kriptovalute za kupovinu svojih automobila u Americi.

Videćemo za koliko će kriptovalute biti prodaj aukcijski model.

Izvor: reuters.com