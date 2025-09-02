FIFAe sklapa partnerstvo sa Lenovom: FIFAe finale će pokretati Lenovo Legion gejming tehnologija visokih performansi

FIFAe je potvrdila da će se Lenovova Legion gejming tehnologija koristiti na njenom vrhunskom takmičenju 2025. godine, čime se proizvođač broj 1 na svetu u kategoriji ličnih računara udružuje sa takmičenjem broj 1 u svetu u fudbalskom esportu, kako bi podržao elitne igrače i nacionalne timove na svim takmičenjima pomoću uređaja visokih performansi napravljenih za vodeća esports dešavanja.

Lenovovi Legion gejming uređaji visokih performansi koristiće se na glavnom FIFAe događaju godine – FIFAe finalu 2025, podržavajući vrhunsku igru, integritet takmičenja i neverovatne performanse u svim okruženjima turnira, postavljajući standard za sledeću generaciju fudbalskih esport igrača.

Lenovo Legion Tower 7i računari, Legion gejming monitori, miševi, tastature, pribor i drugi Lenovo uređaji će koristiti i sportisti, ali i FIFAe voditelji i osoblje, kako bi pokrenuli jedno od najvećih esports takmičenja na svetu.

Partnerstvo između FIFAe i Lenova deo je šire saradnje kompanije sa FIFA-om, koja uključuje i podršku FIFA Svetskom klupskom kupu 2025™, FIFA Svetskom kupu 2026™ i FIFA Svetskom kupu za žene 2027™ kroz nabavku napredne tehnologije i infrastrukture. Na svim ovim događajima, Lenovo obezbeđuje pametne uređaje, rešenja vođena veštačkom inteligencijom (AI) i usluge centara za podatke koji unapređuju operacije, prenos i angažovanje navijača na globalnom nivou.

FIFAe finale 2025 održaće se od 10. do 19. decembra u Rijadu, Saudijska Arabija, i uključiće FIFAe Svetski kup™ u Rocket League igri, FIFAe Svetski kup™ u eFootball™ igri na konzolama i FIFAe Svetski kup™ u eFootball™ igri na mobilnim uređajima. Turniri će okupiti najbolje nacionalne timove iz celog sveta koji će se takmičiti za tri svetske titule u svojim disciplinama.

Nakon rekordne sezone 2024. godine, koja je po broju gledalaca na vrhuncu bila najgledaniji događaj sportske simulacije u toj godini, FIFAe nastavlja da širi svoj globalni ekosistem za fudbalski esport.

Ovogodišnja takmičenja će sadržati proširen proces otvorene kvalifikacije, pružajući većem broju FIFA-inih članica nego ikad pre priliku da se takmiče na najvišem nivou. Za dodatne informacije posetite FIFA.GG