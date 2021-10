Filip Done, generalni direktor Generali Grupe: „3 milijarde evra investicija u zelene i održive obveznice do 2022.“

Generalni direktor Generali Grupe Filip Done govorio je 7. oktobra na EU Samitu o održivim investicijama 2021, prvom događaju organizovanom od strane Evropske komisije posvećenom temi održivog ulaganja. Učestvujući na panelu fokusiranom na javno-privatna partnerstva, Done je naglasio važnost ovog pristupa kako bi se uspešno rešavali važni globalni rizici, poput terorizma, sajber rizika, klimatskih promena i pandemija. “Rešenja za ova pitanja se mogu zasnivati samo na saradnji na svim nivoima, posebno javno-privatnim partnerstvima. Kao osiguravači, snažno verujemo u ovu vrstu saradnje”, rekao je Done.

Done je bio jedini predstavnik sektora osiguranja među govornicima na događaju koji je uključio brojne vodeće ličnosti iz političkih i ekonomskih sfera, kao i iz privatnog sektora. Između ostalih, učestvovali su: predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen, Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš, Evropski komesar za ekonomiju Paolo Đentiloni, Specijalni izaslanik američkog predsednika za klimu Džon Keri, i američki preduzetnik i filantrop Bil Gejts.

Skup je organizovan nakon predstavljanja novog Evropskog zelenog dogovora, čiji je cilj da Evropa postane prvi klimatski neutralni kontinent do 2050. Tokom samita, od svakog učesnika je zatraženo da pokrene inicijativu u skladu sa ciljevima održivosti koje je postavila Evropska komisija. “Obavezujemo se da ćemo uložiti 3 milijarde evra u održive i zelene obveznice do kraja 2022. godine“, naglasio je Done. Ova inicijativa je u skladu sa ciljem, predviđenim u novoj strategiji Generali grupe za zaštitu klime, da ostvari 8,5 – 9,5 milijardi evra novih zelenih i održivih investicija u periodu od 2021. do 2025.

