Film o Call of Duty igrama dobija snažan autorski tim

Nakon prošlomesečne potvrde da će Call of Duty franšiza dobiti svoju filmsku adaptaciju, sada su poznata i imena ključnih ljudi koji će stajati iza projekta. Kako prenosi Deadline, Taylor Sheridan i Peter Berg biće glavni kreativni autori filma — zajedno će pisati scenario, producirati i oblikovati viziju filmske verzije jednog od najpoznatijih serijala u istoriji video igara.

Autori poznati po realističnim akcijama i napetim dramama

Sheridan i Berg već su sarađivali na filmovima Hell or High Water (2016) i Wind River (2017), gde je Berg bio producent. Ipak, Berg je javnosti najpoznatiji kao scenarista i reditelj serije Friday Night Lights, dok je Sheridan poslednjih godina postigao ogroman uspeh zahvaljujući serijama Yellowstone, Lioness, Mayor of Kingstown i Tulsa King.

U Call of Duty filmu za studio Paramount, obojica će deliti produkcijske i scenarističke dužnosti, dok će Peter Berg preuzeti režiju.

Za sada nije poznato koji deo ili vremenski period iz CoD univerzuma će film obraditi — da li će to biti moderna vojna akcija, istorijska epoha ili futuristički rat. Na osnovu ranijih projekata ove dvojice autora, najverovatniji je savremeni kontekst sa realističnim tonom i fokusom na vojnike i etičke dileme. Ipak, konkretni detalji o priči i glumačkoj postavi još uvek nisu objavljeni.

