Film o Minecraft-u dobija nastavak

Film o Minecraft dobija nastavak, a prema objavi na X-u, novi film će debitovati u bioskopima 23. jula 2027. Jared Hess, koji je režirao prvi film, vraća se za drugi, izveštava Deadline, ali Warner Bros. Discovery još nije rekao ko bi se iz glumačke ekipe prvog filma mogao vratiti.

Prvi film je bio veliki hit, ostvarivši najveću zaradu na blagajnama ikada za film o video igri u SAD. Takođe je drugi film sa najvećom zaradom ove godine, zaradivši skoro milijardu dolara, kaže Deadline. Stoga možda nije veliko iznenađenje što je Warner Bros. Discovery već počeo rad na nastavku, mada, da li će imati još jedan viralni trenutak sa Chicken Jockey-jem?

Nintendo se takođe sprema da objavi nastavak svog velikog hita na blagajnama u svetu video igara: The Super Mario Galaxy Movie stiže u bioskope 3. aprila 2026.

Izvor: TheVerge