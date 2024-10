Film “Terminator” i danas utiče na to kako vidimo AI

U oktobru 2024. godine se navršilo 40 godina od izlaska filma The Terminator (1984). Reditelj James Cameron je snimio klasik koji i danas utiče na to kako vidimo neke stvari, na primer robote, kiborge i AI.

The Terminator iz 1984. godine je potpalio i popularizovao strah od robota, iako je veštačka inteligencija u to vreme bila tek ideja. Glavni negativac u filmu je super-inteligentni AI sistem Skynet koji je preuzeo kontrolu nad svetom i započeo nuklearni rat. Arnold Schwarzenegger je kiborg-ubica kojeg ovaj system šalje u prošlost da pronađe majku vođe otpora Johna Connora Saru i likvidira je pre nego što se John rodi.

Mnogo se toga promenilo od 1984. godine, pa je AI postao uobičajene stvar – još nas nisu preplavili roboti iz budućnosti, ali jesu AI slike koje neki korisnici ne razlikuju od stvarnih fotografija (možda apokalipsa u realnom svetu počinje baš tako). Veruje se da će AI promeniti sve – od toga kako čovečanstvo ratuje, do svih ostalih stvari. Zato se o veštačkoj inteligenciji često govori kao o egzistencijalnoj pretnji za ljude.

Eksperti kažu da The Terminator i ostalih pet filmova iz franšize i danas veoma utiču na to kako se priča o veštačkoj inteligenciji. Čak se i Elon Musk pozivao na ove filmove dok je pokušavao da opiše sve opasnosti od uspona AI sistema. Neke stručnjake to nervira, pa kažu da bismo zbog toga što mnogo razmišljam o Terminatoru mogli da propustimo dobre strane veštačke inteligencije.

Američki zvaničnici su još ranije rekli da AI nikada neće imati kontrolu nad nuklearnim oružjem, ali bi autonomni roboti s puškama mogli da postanu stvarnost. Neki se već zalažu i za zabranu tih mašina, ne zato što bi mogle da se odmetnu kao Skynet, već zbog problema koji bi mogli da nastanu u tumačenju naređenja – zamislite jato dronova natovarenih eksplozivom koji idu ka nekoj meti i pogrešno protumače naređenje.

Ostaje nam da se nadamo da će ratovi jednom prestati, a prepreka na tom putu za sada nisu roboti i AI, već upravo ljudi.

