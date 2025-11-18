Filmovi koji nisu na Movies Anywhere

Ako ste se prijavili na svoj Movies Anywhere nalog u poslednjih nekoliko dana, možda ste primetili da neki naslovi nedostaju u vašoj biblioteci, tačnije sadržaj kupljen na Google Play-u i YouTube-u. Od 31. oktobra, filmovi sa obe platforme više nisu dostupni na Movies Anywhere-u.

Promena je objavljena na kratkoj stranici za pomoć na Movies Anywhere-u, gde jednostavno piše: „Od 31.10.2025. Google Play/YouTube više neće učestvovati u programu Movies Anywhere.“ Nema dodatnih detalja o razlozima za raskid. Izgleda da su filmovi koji su već sinhronizovani sa Movies Anywhere-om sa Google naloga i dalje dostupni, ali nove kupovine ne mogu biti dodate na platformu.

Google nije odgovorio na zahtev za komentar. Disney, koji je vlasnik Movies Anywhere-a, nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Movies Anywhere podržava sinhronizaciju sa Google Play-om od 2017. godine, omogućavajući vam da gledate filmove koje ste kupili sa Google Play-a ili YouTube-a na istom mestu kao i filmove sa drugih servisa. Ta podrška je okončana istog dana kada je nekoliko kanala u vlasništvu Diznija prestalo da se prikazuje na YouTube TV-u zbog spora oko obnavljanja ugovora. Srećom, i dalje možete da gledate svoje Google Play filmove na YouTube-u ili Google TV-u.

Izvor: TheVErge