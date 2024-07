Filteri u Excel pivot tabelama

Da li ste znali da u Excel pivot tabelama možete da iskoristite iste one filtere koje vam nudi opcija AutoFilter? Klikom na ikonicu koja podseća na strelicu, sa desne strane natpisa u zaglavlju, otvara se meni za filtriranje u kome možete da pronađete brojne opcije za pronalaženje, prikaz, sortiranje i filtriranje vrednosti…

Kreirajmo jednu jednostavnu pivot tabelu te otvorimo meni za filtriranje. Pri vrhu menija nalaze se najpre dve opcije pomoću kojih možete da sortirate vrednosti u rastućem ili opadajućem poretku. Treća od njih, More Sort Options, omogućava da to isto učinite ali i da izaberete po kojoj dimezniji želite da izvršite sortiranje. Moja preporuka je da uvek izvršite sortiranje prema nekoj numeričkoj vrednosti, npr. prihodima, zaradi, prodatim količinama. Kolonu je potrebno sortirati u opadajućem redosledu…

Pri dnu menija nalazi se lista svih vrednosti u okviru izabrane kategorije. Klikom na izborno polje, levo od naziva, možete da izaberete neku od njih ili da ukinete izbor. Klikom na Select All izabraćete sve vrednosti. Ako ih je puno, u polju Search možete da pronađete željenu vrednost. Unosom dela njenog naziva sužava se lista dok ona ne postane uočljivija u moru izbora…

Podmeni Label Filters omogućava zadavanje različitih filtera u vezi sa dimenzijama koje sadrže tekstualne podatke. Npr. ako u moru artikala želete da prikažete sve one koji u nazivu sadrže reč „hleb“ otvorićete podmeni Label Filters, zatim opciju Contains, te ćete u prozoru navesti da želite da suzite listu prikazanih vrednosti na one koji sadrže u sebi zadatu reč.

Ako u meniju filtera izaberete opciju Clear Filter poništićete filtriranje, odnosno pivot tabela će ponovo prikazivati sve podatke.

Podmeni Value Filters omogućava da filter primenimo na numeričke vrednosti u pivot tabeli. Pored brojnih filtera za poređenje, ovde postoji i opcija Top 10 koja filtriranje radi prikaza najvećih ili najmanjih vrednosti. Na primer, ako odlučimo da prikažemo prvih 5 vrednosti, a prethodno smo sortirali ovu kolonu u opadajućem redosledu, dobijamo pivot tabelu koja se lako može ilustrovati grafikonom…

