Firaxis, developer serijala Civilization, otpusta zaposlene

Studio je ranije ove godine objavio „Civilization VII“.

Otpuštanja su iznenađenje

Firaxis, dugogodišnji developer strateškog serijala Civilization, otpusta nespecificiran broj zaposlenih, izveštava Game Developer. „Možemo potvrditi da je danas došlo do smanjenja broja zaposlenih u Firaxis Games. Studio restruktuira i optimizuje svoj razvojni proces za veću prilagodljivost, saradnju i kreativnost“, rekao je portparol izdavača. Ova otpuštanja usledila su nakon nemira u drugom 2K studiju, Cloud Chamber, koji bi trebalo da razvija sledeću igru iz serijala Bioshock.

Neki bivši zaposleni koji su radili na Civilization VII i Marvel’s Midnight Sons već su podelili na društvenim mrežama da su otpusteni. Izvor Game Developer-a tvrdi da je „desetine radnika“ pogođeno otpuštanjima. Portparol 2K rekao je da je politika kompanije „da se ne otkrivaju tačni brojevi zaposlenih vezani za otpuštanja i restrukturiranje“.

Ova otpuštanja iznenađuju. Take-Two Interactive, matična kompanija Firaxis-a i 2K-a, i dalje očekivala finansijski rast u drugoj polovini 2025. Iako je odložila svoju dugo očekivanu zlatnu koku Grand Theft Auto VI, Take-Two je u martu izjavila da očekuje petoprocentni rast prihoda i neto rezervacija za ostatak godine. Iako bi to sugerisalo da su poslovi sigurni, otpuštanja postaju sve češća praksa u industriji video-igara.

Civilization VII je objavljen u februaru 2025. Donosi novi pristup serijalu sa poteznim gameplay-jem, omogućavajući igračima da kombinuju vođe i civilizacije za stratešku prednost. Iako nije dočekana sa univerzalnim odobravanjem, Firaxis nastavlja da ažurira igru novim sadržajem i softverskim ispravkama.

Izvor: Engadget