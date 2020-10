Fire Emblem konačno stiže u SAD

Fire Emblem, igrački hit sa konzole NES, prilično je oduševljala američku publiku od trenutka lansiranja. Međutim, od 1990. godine kada je igra nastala, pa do danas, nikada nije bila zvanično dostupna igračima u SAD-u. Nintendo je objavio da igra Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light dolazi u Switch eShop 4. decembra.

Deo proslave 30. godišnjice serijala Fire Emblem

Popularna igra će biti omogućena za kupovinu samo do 31. marta 2021. godine. Nintendo postaje ljubitelj izdavanja igara samo ograničeno vreme, a ovo je poslednja u nizu koja će se prodavati na taj način. Fire Emblem je igra koja je prvobitno napravljena za NES / Famicon 1990. godine, i to za igrače u Japanu. Tek 2003. godine ona stiže u SAD kao Game Boy Advance naslov. Zavisno od toga koga pitate, to je bila šesta ili sedma igra u seriji, dok original nikada nije objavljen u SAD-u. Switch verzija koja dolazi u decembru biće u potpunosti lokalizovana sa odgovarajućim prevodom na engleski jezik, a uključivaće moderne funkcije poput premotavanja unapred.

Ako ste verni fan, možete potražiti i fizičku verziju igre koja će koštati 50 dolara. Sadrži kutiju u obliku NES i kasetu za igre sa replikama, kao i knjigu sa više od 200 stranica i kod za preuzimanje igre.

Izvor: Engadget

