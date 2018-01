Firefox 58 donosi nova ubrzanja

Mozilla je, ne tako davno, predstavila Firefox Quantum (verzija 57), pa je pretraživač tom prilikom dobio dodatno ubrzanje i novi interfejs. Sa verzijom Firefox 58, Mozilla planira da dodatno poveća brzinu, a preko streaming kompajliranja i novog WebAssembly kompajlera.

Uz pomoć ove dve promene pretraživač će moći da brže prevodi izvorni kod u izvršni mašinski, a iz Mozilla-e poručuju da se ranije završi sa onim kompajliranjem sa kojim se ranije i počne, što upravo i radi streaming kompajliranje – počinje sa prevođenjem .wasm fajlova čim je to moguće. Kada se skine neki fajl, on obično ne dolazi u jednom komadu, već u serijama manjih paketa. Tako je ranije svaki paket .wasm fajla skidan zasebno, te smeštan u ArrayBuffer. Kada bi se završilo sa skidanjem, ArrayBuffer bi se slao u Web VM, te bi tek tada WebAssembly kompajler počeo sa prevođenjem. Ali iz kompanije sada kažu da nema razloga da kompajler čeka, te da je moguće da se WebAssembly kompajlira deo po deo, što će novi kompajler i činiti, te će sa prevođenjem počinjati odmah po skidanju prvog paketa. Tako bi performanse ostvarene ovim promenama trebalo da budu impresivne, te će na desktopu Firefox da kompajlira 30-60 megabajta WebAssembly koda po sekundi, dok će na mobilnim uređajima to biti osam megabajta po sekundi.

Mozilla ističe da je novi kompajler za 10 do 15 puta brži od postojećih, a Firefox 58 se očekuje 23. januara u stabilnom kanalu, dok je pomenuti kompajler već dostupan u beta i nightly kanalima.

Izvor: Neowin

Podelite s prijateljima

Tweet