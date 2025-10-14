Firefox i profili za sesije pregledanja

Mozilla uvodi profile u svoj Firefox veb pregledač koji olakšavaju odvajanje i organizovanje vaših onlajn aktivnosti. Ažuriranje za upravljanje profilima biće objavljeno počev od 14. oktobra, omogućavajući korisnicima Firefoxa da kreiraju posebne prostore za pregledanje koji sadrže obeleživače, prijave, istoriju, ekstenzije i teme.

Firefox već podržava kontejnere za više naloga, ekstenziju koja organizuje istoriju pregledanja, kolačiće i informacije o praćenju u posebne kartice kako bi vaš digitalni otisak bio privatniji. Profili omogućavaju korisnicima da organizuju više funkcija pregledača, međutim, olakšavajući kreiranje odvojenih iskustava za posao, projekte i lično pregledanje.

Kao i kontejneri naloga, svaki Firefox profil čuva svoje podatke o pregledanju odvojeno. Pojedinačni profili se takođe mogu prilagoditi specifičnim avatarima, bojama i temama kako bi se mogli razlikovati na prvi pogled. Iskustvo je slično kao kada imate više Google profila u Chrome, samo sa više funkcija privatnosti i bez potrebe za kreiranjem više naloga sa namenskim imejl adresama.

„Profili u Firefoxu nisu samo način da sredite svoje kartice. Oni su način da postavite granice, zaštitite svoje informacije i učinite internet malo mirnijim“, navodi je Mozilla u blogu sa najavama. „Držite svoje različite uloge na mreži uredno odvojene, trošite manje mentalne energije žonglirajući kontekstima i izbegavate neprijatna iznenađenja (kao što su vaši planovi za vikend koji se pojavljuju u prezentaciji za posao).“

Izvor: TheVerge