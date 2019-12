Firefox omogućava slanje tabova između računara i VR kacige

Surfovanje Internetom preko VR kacige je još uvek nov koncept, ali očekuje se da će u budućnosti biti sve popularniji. Zato je Mozilla predstavila update za svoj Firefox Reality browser, koji će omogućiti lakšu i jednostavniju razmenu web sadržaja između računara, telefona i tableta sa jedne strane i VR uređaja sa druge.

Firefox Reality je web browser napravljen za upotrebu u samostalnim VR i AR kacigama. Novi update omogućava njegovu sinhronizaciju sa Firefox Account-ima. To znači da korisnik može direktno sa računara ili telefona da pošalje određeni tab na kacigu. To je korisno ako bi se prilikom surfovanja naišlo na neki 3D sadržaj. Klikom na opciju „Send to device“ koja se nalazi u drop down meniju Firefox Address Bar-a, on će biti prosleđen na kacigu. U VR ili AR okruženju u Firefox Reality programu nalazi se dugme koje prikazuje listu snimljenih tabova, koji se mogu odatle direktno otvoriti. Dozvoljena je i obrnuta varijanta – slanje tab-a sa VR uređaja na druge uređaje.

Pored toga, sinhronizacija omogućava da korisnici Firefox Reality browsera pristupe sa VR kacigama Firefox istorijatu surfovanja i bookmark-u.

Izvor: ZDNet

