Firefox protiv praćenja online ponašanja korisnika

Mozilla je odlučila da preduzme dodatne mere protiv sve agresivnijih online reklamnih kampanja, te preduzme korak, koji eksperti opisuju kao hrabar, zahvaljujući kojem bi Firefox unapred blokirao web praćenje korisnika.

Naime, ovaj potez, koji će uključivati niz ažuriranja u nekoliko narednih meseci, predstavlja jedan od najkonkretnijih koraka u smeru čuvanja privatnosti korisnika, čime će se, tvrde iz kompanije, sprečiti niz komplikacija do kojih dolazi usled velikih curenja podataka o korisnicima. Tako će web trakeri u budućnosti biti isključeni, te će to postati podrazumevana opcija, pa će Firefox korisnici preko niza opcija moći lakše i preciznije da biraju koje podatke dele na web-sajtovima koje posećuju. Iz kompanije kažu da će se na taj način poboljšati i performanse u okviru Firefox pretraživača, budući da web trakeri dovode do toga da se stranice duže učitavaju.

Opcija bi trebalo da se pojavi u okviru verzije Firefox 63, te će ukloniti kolačiće i blokirati pristup istoriji pretraživanja.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet