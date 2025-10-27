Firefox uvodi profile za odvojene browsing sesije

Mozilla je najavila novu opciju profila u svom browseru Firefox, koja korisnicima omogućava da organizuju i razdvoje različite vrste aktivnosti na internetu.

Nova funkcija omogućava korisnicima da razdvoje bookmarks-e, prijave, istoriju i ekstenzije u posebne tabove

Ažuriranje sa ovom funkcijom počinje da se uvodi 14. oktobra, a donosi mogućnost kreiranja posebnih browsing prostora koji čuvaju zasebne bookmarks-e, prijave, istoriju, ekstenzije i teme.

Firefox je već poznat po svom dodatku Multi-Account Containers, koji omogućava odvajanje istorije i kolačića u zasebne tabove, čime se povećava privatnost. Novi sistem profila, međutim, ide korak dalje — on omogućava potpuno odvojene sesije koje mogu biti posvećene poslu, ličnim projektima ili privatnom surfovanju.

Više profila, više kontrole

Svaki profil u Firefoxu ima sopstvene podatke o pretraživanju, nezavisne od drugih. Pored toga, korisnici mogu personalizovati svaki profil uz pomoć različitih avatara, boja i tema, što olakšava njihovo razlikovanje na prvi pogled.

Mozilla navodi da je iskustvo slično Chrome-ovim višestrukim Google nalozima, ali sa dve ključne razlike: većim stepenom privatnosti i bez potrebe za kreiranjem dodatnih e-mail naloga.

Fokus na privatnost i jasnoću

„Profili u Firefoxu nisu samo način da sredite tabove,“ poručili su iz Mozille u zvaničnom blogu.

„Oni su način da postavite granice, zaštitite svoje informacije i učinite internet mirnijim mestom. Kada različite online uloge držite odvojene, trošite manje mentalne energije na prebacivanje konteksta i izbegavate neprijatne situacije — poput toga da vam se planovi za vikend pojave u poslovnoj prezentaciji.“

Nova funkcija profila u Firefoxu predstavlja značajan korak ka personalizovanijem i bezbednijem iskustvu pretraživanja. Korisnici će sada moći da odvoje poslovne i privatne aktivnosti bez potrebe za više naloga, uz zadržavanje pune kontrole nad podacima i privatnošću.

Izvor: Theverge