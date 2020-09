Firefox: Zatvaranje tabova bez ljudske asistencije

Jedna verzija Firefox-a automatski zatvara tabove – godinama nakon što je počela noćna mora sa prekobrojnim prozorčićima ovaj pregledač ih konačno ukida bez ljudske pomoći. Opcija se pojavila sa verzijom Firefox 81 za Android i uskoro stiže na sve telefone koji su osnaženi ovim operativnim sistemom.

Nova funkcija će biti isključena sve dok se ne odluči da je potrebna, pa je, da bi se aktivirala, neophodno da se ode u podešavanja i pronađe „Close tabs“ – odmah iznad „Privacy and security“. Korisnik će onda moći da bira da tabove zatvara ručno ili automatski, i to nakon jednog dana, jedne nedelje ili posle mesec dana. Tako je ovo prvi pregledač koji „čisti za sobom“, što je posebno korisno za one koji tabove ostavljaju „za kasnije“, a u međuvremenu zaborave da su ih uopšte otvorili.

Firefox se sve više trudi da udovolji korisnicima, a nova verzija za Android bi već trebalo da bude dostupna u Google Play prodavnici.

Izvor: Slash Gear

