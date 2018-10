Fitbit podaci kao dokazni materijal

Fitbit je pomogao policiji da reši ubistvo, nakon što su inspektori pregledali podatke koje je ova sportska narukvica sačuvala. Naime, 8. septembra devedesetogodišnji Antoni Aielo je posetio svoju 67 godina staru poćerku, Karen Navara u San Hozeu. On je tvrdio da je došao u posetu noseći picu i kolače, a da mu je poćerka zahvalila tako što mu je dala nekoliko ruža iz bašte. Međutim, podaci sa Fitbit Alta narukvice ukazivali su na drugačiji scenario.

Nakon dobijanja sudskog naloga, inspektori su bili u prilici da pogledaju srčanu aktivnost žrtve u poslednjim trenucima njenog života. Podaci su ukazali da je Karenino scre u tom trenutku pokazivalo neuobičajenu aktivnost, da je u jednom trenutku puls imao veliki pik, nakon čega je ubrzano usporen i zatim potpuno nestao. Sve to se dešavalo tokom 15 minuta, u vreme kada je Aielo bio u njenoj kući.

Kada su te podatke uporedili sa drugim dokaznim materijalom lako su otkrili ko je ubica. Naime, na snimcima sa sigurnosnih kamera videlo se da je Aielov automobil bio parkiran ispred Karenine kuće tokom njene neobične srčane aktivnosti. Takođe, kamere su otkrile i da je on otišao iz kuće pet minuta nakon što je njeno srce prestalo da radi. To je rezultovalo hapšenjem njenog očuha 25. septembra, i on je optužen za ubistvo.

Ovo inače nije prvi put da se Fitbit podaci koriste kao dokazni materijal za rasvetljavanje ubistva. Još 2015. godine, ovi podaci pomogli su policiji da otkrije da je ženu iz Konektiketa ubio njen muž, koji je takođe uhapšen i sada čeka na suđenje, i početkom ove godine, Fitbit podaci su pomogli da se pronađe ubica studentkinje iz Ajove.

