Football Manager 25 je odložen do kraja evropske fudbalske sezone

“Mnogo stvari se odvija sporije nego što smo predvideli,” navodi Sports Interactive.

Football Manager 25 sada bi trebao da stigne u martu

Samo 10 dana nakon što je najavljen datum izlaska za Football Manager 25 krajem novembra, Sports Interactive je odložio fudbalski simulator za nekoliko meseci. Sports Interactive i Sega koja je izdavač igre, naveli su u septembru da pomeraju datum izlaska za nekoliko nedelja. Oni su to uradili kako bi “pružili najbolje moguće iskustvo za ovaj prvi deo u novoj eri Fudbalskog menadžera.”

Potrebno je još više vremena da “osiguraju kvalitet igre i iskustva koji ispunjavaju vaša očekivanja i naše veoma visoke standarde.” U skladu s tim, Football Manager 25 sada bi trebao da stigne u martu.

Sports Interactive daje igri veliko preuređenje u svom narednom izdanju, ali studio navodi da je to bio težak proces. “Mnogo stvari se odvija sporije nego što smo predvideli. Uprkos tome što svi u timu rade neverovatnom brzinom kako bi pokušali da sve završe,” navode iz Sports Interactive-a. “Rokovi su već bili kratki i kako su mnogi od vaših nedavnih komentara ispravno istakli, jednostavno smo previše žurili. Shodno tome smo bili smo u opasnosti da kompromitujemo naše uobičajene standarde.

To je stavilo ogroman pritisak na sve koji rade u studiju. Svi su strastveno posvećeni pružanju najbolje igre moguće.” Studio je napomenuo da Football Manager 25 predstavlja “najveći tehnički i vizuelni napredak” u mnogo godina, što uključuje prelazak na Unity engine.

U tom smislu, “jednostavno ne može kompromitovati isporuku ovog ključnog trenutka u istoriji Football Manager-a žureći da ga objavi u novembru.” Sports Interactive sada planira da pruži prvi pravi pogled na igru u januaru. I dalje će postojati period naprednog pristupa za igrače na PC-u i Mac-u.

Igra će stići blizu kraja evropske fudbalske sezone.

Sports Interactive i Sega obično objavljuju svako godišnje izdanje Fudbalskog menadžera početkom novembra. EA objavljuje svoje FIFA/EA Sports FC igre krajem septembra ili početkom oktobra. To daje Sports Interactiveu malo vremena da uvaži sve transfere igrača koji se odvijaju tokom letnjeg prelaznog roka. Zatim i sve druge značajne događaje u stvarnom životu kako bi igra bila što ažurnija.

Međutim, s obzirom na to da Football Manager 25 sada kasni do marta, taj ritam je ozbiljno poremećen. To bi moglo imati posledice za sledeći deo. Takođe to znači da će igra stići blizu kraja evropske fudbalske sezone.

U odgovoru na najavu Sports Interactivea, neki igrači pozivaju studio da barem objavi ažuriranje baze podataka za Fudbalski menadžer 2024 koje odražava promene u stvarnom svetu za trenutnu sezonu. Neki su čak sugerisali da bi kompanija trebala da odustane od planirane igre i fokusira se na Fudbalski menadžer 26 nakon što ažurira trenutnu verziju.

Izvor: Engadget

