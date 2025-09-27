Football Manager 26 po prvi put uvodi ženski fudbal

Nadolazeća verzija čuvene menadžerske simulacije, Football Manager 26, uključiće i zvanično licencirane lige ženskog fudbala. Biće uključeni Barclays Women’s Super League i američka NWSL. Ovo je prvi put da će igrači moći da preuzmu vođenje ženskih timova, sa tačnim prikazom fudbalerki, klupskih grbova i dresova.

FM26 izlazi 4. novembra na Xbox i PS5

Prvi planovi o uvođenju ženskog fudbala najavljeni su još 2021. godine, a očekivalo se da će biti deo Football Manager 2025. Međutim, taj naslov je otkazan, pa je sve prebačeno na FM26, koji izlazi 4. novembra.

Sports Interactive je obećao da će ženski fudbal uvesti tek kada može da pruži isti nivo autentičnosti kao i u muškoj igri. U međuvremenu je popularnost ženskog fudbala naglo porasla. Sada FM26 nudi objedinjeni sistem u kojem igrači nisu ograničeni na izbor samo muških ili ženskih timova. Studio je sarađivao sa igračicama, trenerima i klubovima kako bi što verodostojnije prikazao realnost ženskog fudbala.

Na početku će biti dostupno 14 liga u 11 zemalja na tri kontinenta. Među kojima su Nemačka, Francuska, Japan i Australija, pored Engleske i SAD-a. Baza trenutno broji više od 36.000 igračica, a 40 istraživača radi isključivo na njenom proširenju.

Pored sportskog segmenta, simulacija uključuje i razlike van terena. Kraće ugovore, manji broj otkupnih klauzula, kao i prilagođene podatke o oporavku od povreda. FM26 izlazi 4. novembra na Xbox i PS5, dok će mobilna verzija biti dostupna preko Netflixa istog dana, a verzija za Nintendo Switch mesec dana kasnije.

Izvor: Engadget