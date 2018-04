Force Jacket – jakna koja oseća udarce

Čovečanstvo tek počinje da koristi prednosti koje donose proširena i virtuelna realnost, a najveći izazov je da se iskustva koja ove tehnologije nose sa sobom još više intenziviraju, te da omoguće da i telo oseća ono što se odvija u mozgu. Upravo je to ono na čemu rade stručnjaci u kompaniji Disney, a u okviru proizvoda Force Jacket.

Sve do sada su se AR i VR iskustva na telo prenosila preko vibracija, a Force Jacket bi to trebalo da promeni, te da uz pomoć vazdušnih jastučića i senzora stvori utisak primene sile. Tako će korisnici moći da osete nečiji dodir, zagrljaj, ali i udarce, pa bi ova jakna mogla da donese revoluciju u način doživljavanja onoga što se dešava u okviru nekog iskustva koje uključuje i tehnologiju proširene, te virtuelne stvarnosti.

Proizvod je još uvek u ranim fazama razvoja, a u budućnosti bi mogao da obraduje gejmere, te im donese iskustvo istinskog igranja u prvom licu. Let the force be with you!

Izvor: Engadget

