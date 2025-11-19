Ford možda neće nastaviti proizvodnju modela F-150 Lightning

Proizvodnja električnog kamioneta obustavljena je prošlog meseca nakon požara u fabrici aluminijuma.

„The Wall Street Journal“ objavio je da bi Ford mogao da obustavi proizvodnju svog električnog kamioneta F-150 Lightning. Ovaj model, koji je ujedno i najprodavaniji električni pikap u Sjedinjenim Državama, mogao bi biti povučen iz proizvodnje. Ford se nije oglasio, ali je najavio da će dati zvanično saopštenje.

Kompanija je još u januaru najavila smanjenje proizvodnje zbog pada potražnje za vozilima. Deo radnika koji su sklapali model F-150 Lightning premešten je na druge proizvodne linije. Nakon požara u oktobru u fabrici aluminijuma, jednom od Fordovih dobavljača, proizvodnja je u potpunosti zaustavljena. U finansijskom izveštaju za treći kvartal, Ford je objavio da je njegova električna divizija Model e zabeležila gubitak od 1,4 milijarde dolara, dok su ukupni gubici u prvih devet meseci 2025. dostigli 3,6 milijardi dolara.

Kompanija sada razmatra promenu strategije. Umesto skupih projekata poput Lightninga, Ford bi mogao da se fokusira na manja i pristupačnija električna vozila, razvijena na njegovoj novoj Universal EV platformi.

Ford nije jedini proizvođač koji preispituje svoje planove za elektrifikaciju u SAD. Savezni poreski kredit od 7.500 dolara za kupovinu električnih vozila ukinut je u septembru, u sklopu fiskalne politike aktuelne administracije. Izvršni direktor Honde Tošihiro Mibe izjavio je da bi ovaj potez mogao da uspori rast tržišta električnih vozila za najmanje pet godina.

Izvor: Engadget