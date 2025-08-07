Ford otkriva više o novim jeftinim vozilima

Ford će otkriti više informacija o svojim predstojećim jeftinim električnim vozilima na događaju u Kentakiju 11. avgusta. A kompanija govori o veoma velikoj igri: izvršni direktor Džim Farli rekao je u sredu da je najava „trenutak Modela T“ za Ford.

Farli je dao ove komentare nakon što je Ford otkrio da je njegova divizija za električna vozila zabeležila gubitak od oko 1,3 milijarde dolara u drugom kvartalu 2025. Prodaja dva najbolja električna vozila kompanije, F-150 Lajtning i Mustang Mach-E, opada, dok stvari izgledaju sve teže za električna vozila pod drugom Trampovom administracijom.

Farli je prvi put otkrio da Ford ima tim koji razvija jeftino električno vozilo u februaru 2024. Napore predvodi bivši rukovodilac Tesle Alan Klark, a tim je pun talenata iz kompanija poput Tesle, Rivijana, Epla i Lusid Motorsa.

Kompanija je namerno bila nejasna u vezi sa bilo kakvim specifičnostima, ali je priznala da će prvo vozilo koje će biti napravljeno na ovoj novoj jeftinoj platformi biti pikap srednje veličine, čije je izdanje planirano za 2027. godinu. Ford je rekao da će na platformi proizvoditi „više stilova vozila – i za maloprodajne i za komercijalne kupce“ i da će ova vozila imati „personalizovana digitalna iskustva“.

Iako u SAD u osnovi nema električnih vozila za masovno tržište dostupnih po ceni od 30.000 dolara ili manje, to verovatno neće biti slučaj kada se Fordovi tajni električni automobili pojave na tržištu za dve godine. Tesla je saopštila da će kasnije ove godine početi da prodaje ogoljeni (i moguće manji) SUV Model Y. Dženeral motors vraća Ševrolet Bolt sledeće godine. A startap Slejt Auto, koji podržava Džef Bezos, stavlja svoj jeftini električni pikap u prodaju već krajem 2026. godine.

Izvor: TechCrunch