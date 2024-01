Ford povlači 20.000 kamiona iz Kanade

Ford povlači 20.000 kamiona F-150 u Kanadi zbog problema sa zadnjom osovinom.

Povlačenje se odnosi na vozila od 2021. do 2023. koja su opremljena paketom “Trailer Tow Max Duty”. Glavni delovi zadnje osovine na tim vozilima podložni su lomljenu što može da dovede do nenamernog pomeranja vozila dok je kamion parkiran bez parkirne kočnice. Ogoljeni nagib zadnje osovine mogu da dovedu i do gubitka pogonske snage čime se povećava stopa ugroženosti.

U utorak je američka agencija za bezbednost na autoputu obavestila potrošače o opozivu koji se odnosi na više od 112.000 kamiona. Agencija je napisala popravku dodajući da vlasnici F-150 mogu odneti vozilo u prodajni salon na privremenu popravku ako čuju škljocanje ili zveckanje povezano sa zavrtnjem zadnje osovine.

Izvor: ctvnews.ca

