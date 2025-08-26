Ford razvija električni pikap srednje veličine od 30.000 dolara

Novi model stiže 2027. godine kao deo nove Univerzalne EV platforme kompanije.

“Prelomni trenutak”

Uprkos predstojećem ukidanju saveznog subvencionisanja, Ford planira značajno povećanje proizvodnje električnih vozila u SAD. Kompanija je prošle nedelje najavila ovaj potez kao “prelomni trenutak”. “Model T epoha,” je zvanično predstavljen i Ford-ova Universal EV Platforma koja će služiti kao osnova za novu porodicu vozila. Prvi model biće električni pikap srednje veličine sa početnom cenom od oko 30.000 dolara, verovatno sličan popularnom modelu Maverick. Koristiće prizmatične LFP (litijum-gvožđe-fosfat) baterije nove generacije.

Ford će uložiti pet milijardi dolara. Finansiranje uključuje dve milijarde u fabrici u Louisvilleu, Kentucky, pored tri milijarde već najavljene za fabriku BlueOval baterija. Proširiće objekat u Louisvilleu i “kreiraće ili obezbediti” skoro 4.000 direktnih radnih mesta.

Trenutno Ford u ponudi ima samo dva električna vozila, F-150 Lightning i Mustang Mach-E, oba bazirana na jedinstvenim platformama. Univerzalna EV platforma omogućiće proizvodnju različitih vozila, uključujući kombije, automobile i pikapove, što će pojednostaviti proizvodnju i sniziti troškove. “Rezultat je jednostavan, efikasan i fleksibilan ekosistem koji omogućava porodicu pristupačnih, električnih vozila definisanih softverom,” navodi kompanija.

Ford ističe da će platforma smanjiti broj delova za 20 odsto u odnosu na tipično vozilo. Manje šrafova i radnih stanica će skratiti vreme montaže za 15 odsto. Takođe, obećavaju niže ukupne troškove vlasništva tokom pet godina u poređenju sa trogodišnjim polovnim Teslinim modelom Y.

Ford hvali LFP baterije koje donose uštede u prostoru i težini, kao i niže troškove zahvaljujući odsustvu kobalta i nikla u sastavu. Ipak, izbor LFP tehnologije nije prošao bez kontroverzi. Pošto Ford koristi licenciranu tehnologiju kineske kompanije CATL, mogao bi izgubiti poreske olakšice do 700 miliona dolara ako Kongres usvoji zakon koji zabranjuje savezne subvencije za fabrike baterija koje koriste tehnologiju ili materijale iz Kine.

Planirano lansiranje 2027. godine

Prvo vozilo biće četvoro vrata električni pikap srednje veličine, planiran za lansiranje 2027. godine. Ford još nije otkrio ime ili objavio fotografije, ali tvrdi da će imati više prostora od najnovijeg Toyota RAV4, čak i računajući i prostor u prednjem prtljažniku (frunku) i tovarnom delu. Kupci će moći da zaključaju opremu poput bicikala ili dasaka za surfovanje u tovarni prostor, čime će biti eliminisana potreba za krovnim nosačima ili prikolicama. Vozilo će imati nizak centar gravitacije zahvaljujući bateriji sa većim aerodinamičkim pritiskom,” navodi Ford.

Još nisu detaljno predstavljena druga vozila na istoj platformi, ali animacija prikazuje različite modele od kombija do krosovera, SUV-ova i limuzina, uz pomenuti pikap. Jedna glasina navodi da bi novi pikap mogao nositi ime Ranchero (na osnovu podnetog zaštitnog znaka) ili koristiti ime Ranger. U svakom slučaju, jasno je da je ovo veliki projekat za Ford, koji najavljuje najmanje tri velike objave vezane za platformu. Više detalja o pikapu, uključujući datum predstavljanja, cenu, domet baterije i vreme punjenja, biće saopšteno naknadno.

