Fortnite izbacio pokret iz igre jer liči na omraženi simbol

Epic Games je uklonio Fortnite emote zasnovan na HBO seriji Peacemaker, a nakon što je poslednja epizoda plesnu animaciju postavila u drugačiji kontekst. U saopštenju kompanije Epic stoji da će „ispitati kreativne namere partnera“ pre nego što donesu konačnu odluku.

„Peaceful Hips“, koji je u igru uveden 15. septembra, imitira plesne pokrete koje izvodi lik Kristofera Smita (koga tumači Džon Sina) u uvodnoj špici druge sezone serije. U tom plesu, kao i u emote-u (koji se može primeniti na bilo koji lik u igri), igrač na kratko zamahne rukama tako da se nađu pod pravim uglom, a zatim zanjiše kukovima.

Neki na ovaj ples gledaju drugačije posle šeste epizode druge sezone, „Ignorance is Chris“, u kojoj se otkriva da alternativnim univerzumom, koji gledamo od prve sezone, upravlja grupa nacista koji koriste svastiku kao svoj simbol. To menja stvari, pa i pokreti ruku mogu da se protumače kao aluzija na krakove svastike.

„U drugoj sezoni je mnogo više od priče ubačeno u uvodnu špicu, dok u prvoj to nije bio slučaj“, kaže koreografkinja Karisa Barton u video-intervjuu koji je prošlog meseca objavio Warner Bros.

Šta zapravo znače pokreti ruku? Ljubitelji serije su već tokom prikazivanja prve sezone primetili nagoveštaje nacističkog zapleta (uključujući i plesnu špicu), ali je potvrda u epizodi emitovanoj u nedelju naterala Epic da brzo preispita emote i da ga odmah ukloni.

„Onemogućavamo ’Peaceful Hips’ emote u Fortnite-u dok ne ispitamo kreativne namere našeg partnera u okviru ove saradnje“, saopštio je zvanični Fortnite Support nalog na društvenim mrežama. „Ukoliko se emote ne vrati, vratićemo igračima novac u narednim danima. Izvinjavamo se svima“.

Ova reakcija deluju zbunjujuće spolja, jer u samoj seriji nema ničega što bi sugerisalo da autori promovišu nacističke ideje. Ipak, u ograničenom kontekstu desetosekundnog plesa, pokreti ruku mogu da izgledaju kao aluzija na nacistički simbol – bez antinacističkog okvira da to neutrališe.

Postavlja se i pitanje koliko je Epic uopšte bio upoznat sa radnjom serije kada je emote odobren nekoliko nedelja ranije. Ono što je tada delovalo kao bezazlena referenca na plesnu špicu moglo je da deluje ozbiljnije da su imali uvid u scenario cele sezone.

Epic Games se i ranije suočavao sa kontroverzama u vezi sa svojim plesnim emote momentima. Tako je 2021. uklonio jedan povezan sa Travisom Skotom nakon tragičnog incidenta na njegovom koncertu. Tu su naravno i tužbe zbog mogućih kršenja autorskih prava na pojedine plesne pokrete, ali je ona od prošle godine rešena vansudskim poravnanjem, pod neobjavljenim uslovima.