Fortnite problem: Epic Games mora da vrati igračima 72 miliona dolara

Neki igrači video igre Fortnite su dobili natrag deo novca koji su uložili u igru, a zbog toga što su „na prevaru kupovali ono što nisu želeli“. Epic Games je bio dužan da vrati sve, a u pitanju je čak više od 72 miliona dolara.

Američka federalna trgovinska komisija (FTC) je odlučila da se novac refundira, budući da je igračima naplaćivano ono što nisu ni tražili. Oštećeno je više od 600 hiljada igrača igre Fortnite, a radi se mahom o korisnicima iz Sjedinjenih Američkih Država. Kada se ukupna količina podeli na broj oštećenih, ispada da je svako dobio oko 114 dolara. Nije mnogo, ali nije ni za bacanje. Suma se isplaćivala preko PayPal-a ili čekom.

Ova suma je tek deo od svega što Epic Games mora da plati, a kao najveći problem je bilo to što je maloletnicima bilo dopušteno da troše pravi novac, kao i to što su blokirani nalozi onima koji su se žalili na neopravdane naplate. Ukupna kazna iznosi preko pola milijarde dolara, a stručnjaci kažu da je to najveća kazna te vrste u istoriji rada Američke federalne trgovinske komisije. U saopštenju stoji da zahtev za povraćaj novca može da se podnese do 10. januara 2025. godine, a to bi trebalo da učini svako ko veruje da mu je nešto neopravdano naplaćeno u periodu između 2017. i 2022. godine.

Uprkos svim mukama, Fortnite ostaje profitabilna igra – kompanija je tokom 2022. samo na njoj zaradila preko 4,4 milijarde dolara, a broj igrača se do kraja 2023. popeo na preko 650 miliona.

