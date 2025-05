Fortnite se vraća na američke iPhone

Epic i Apple su se zaglavili u pravnoj borbi oko toga ko treba da zadrži prihod od kupaca. Nakon pet godina sudske borbe Fortnite se vraća u App Store.

Nakon pet godina Fortnite ponovo na iPhone. Igra je ponovo dostupna na američkoj verziji App Store. To je najnoviji razvoj u tekućoj borbi između kompanije Apple i Epic-a.

Fortnite je uklonjen iz iPhone prodavnice 2020. godine, nakon što je Epic uveo sopstvene metode plaćanja u aplikaciju. To je u suprotnosti sa pravilima Apple App Store i dovelo je do uklanjanja aplikacije. U narednim godinama aplikacija nije bila dostupna u prodavnici i na iPhone. Međutim, pravna bitka je dovela do značajnih sudski slučajeva i promena propisa.

Epic tvrdi da Apple ima previše kontrole nad App Store, što je jedini način za preuzimanje aplikacija na iPhone. Epic tvrdi i da je u mogućnosti da iskoristi tu kontrolu kako bi se obogatio na račun svojih korisnika i programera.

Apple sa druge strane ukazuje da je njihova kontrola nad App Store i plaćanjima izvršenim putem ovih uređaja bezbednosna karakteristika i da bi korisnici u manjoj meri bili bezbedni kada bi se ova pravila uklonila.

Nakon niza sudskih presuda igra je ponovo dostupna za preuzimanje kao i svaka u američkoj prodavnici aplikacije. Epic je ukazao da bi ubrzo trebalo da bude viljiv i putem funkcije pretrage.

Izvor: independent.co.uk

