Fortnite se vraća na iOS u Australiji

Epic Games je, posle pet godina pravne borbe, uspeo da vrati Fortnite i Epic Games Store na iOS u Australiji. Sud je ocenio da je Apple svojim pravilima ograničavao konkurenciju. Između ostalog i time što nije dozvoljavao alternativne metode plaćanja, prenosi Australian Financial Review.



„Australijski sud je presudio da Apple i Google zloupotrebljavaju kontrolu nad distribucijom aplikacija i plaćanjima unutar njih kako bi ograničili konkurenciju. Postoji preko 2.000 strana nalaza koje ćemo morati detaljno da proučimo. Ipak ovo je pobeda za programere i potrošače u Australiji!“

Sukob je počeo kada je Epic zaobišao Apple-ov sistem plaćanja. Tada je kompanija koristila sopstveni sistem, čime je Apple ostao bez svoje uobičajene provizije od 30% na sve prodaje. Zbog toga je Apple uklonio Epic-ove aplikacije sa App Store-a, što je pokrenulo dugotrajnu sudsku bitku. U aprilu ove godine, sud u SAD presudio je da Apple više ne može da naplaćuje proviziju za kupovine obavljene van App Store-a. Nakon toga, Fortnite se u maju vratio na američki App Store.

Još nije poznato kada će tačno Fortnite i Epic Games Store ponovo postati dostupni korisnicima iOS-a u Australiji, niti da li se ova pravna saga konačno bliži kraju.

Izvor: Engadget