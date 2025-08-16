Fortnite se vraća na iOS u Australiji

Čini se da će Epic Games pobediti u Australiji.

Epic Games je objavila da se Fortnite vraća na iOS u Australiji, nakon što je savezni sud te zemlje presudio da su tržišta aplikacija kompanije Apple i Google antikonkurentna. Datum kada bi se aplikacija mogla pojaviti ponovo još uvek nije objavljen ali se očekuje da će to biti jako brzo.

Kompanija Epic je tužila Google u Australiji u martu 2021. godine nakon što je tužila Apple u novembru 2020. godine. Jedan sud paralelno vodi oba slučaja, iako nisu podneti u isto vreme.

U utorak je savezni sud utvrdio da su Apple i Google zloupotrebili svoju dominaciju na tržištu aplikacija i provizije za kupovinu u aplikacija do 30 procenata kako bi smanjili konkurenciju. Sud je odbacio tvrdnje da su kompanije Epic i tehnološki giganti prekršili zakon o zaštiti potrošača.

Google je i u Americi izgubio od Epic. Nova presuda u Australiji bi mogla da uništi kontrolu kompanije Google nad njenom prodavnicom aplikacije.

Izvor: theverge.com