Fortnite Season 6: Igra koja je zauvek promenila gejming

Čak su i oni koji Fortnite ne igraju često uzbuđeni zbog lansiranja šeste sezone, koja donosi novi sloj iskustva u igru koja danas, 26. septembra, slavi prvi rođendan. Igra se za godinu dana pretvorila u fenomen koji je potpuno promenio gejming iskustvo, te privukao milione korisnika.

Virtuelni Fortnite svet nije komplikovan za tumačenje, te je upravo zbog toga svakodnevno naseljen milionima mladih igrača koji su tokom vremena postali skoro neuništivi Fortnite meštani. Sistem igranja i dalje ostaje efektan i lako razumljiv, te se u okviru jedne partije 100 igrača spušta u virtuelni prostor uz pomoć padobrana, na mapu koja se tokom igre konstantno smanjuje, a kako bi došli do oružja, pa se svaki od njih trudi da ostane poslednji na bojnom polju, budući da to znači pobedu. Uspeh priče je moćna kombinacija angažovanja igrača i gerila marketinga, te je uticala na to da se doživljaj video igara bitno transformiše.

Postoji mnogo razloga zbog kojih je Fortnite Battle Royale postao hit tokom poslednjih godinu dana, a jedan od glavnih je taj što je igra besplatna, te igrači novac troše samo na kozmetičke izmene svojih avatara. Drugi važan razlog je taj što igra podseća na crtani film, te animirana atmosfera ublažava prisustvo oružja, te nasilje na kojem se priča zasniva, tako da na kraju deluje gotovo bezazleno.

Jedina negativna stvar u vezi sa Fortnite avanturom je ta što se u poslednje vreme puno govorilo o tome da stvara zavisnost kod najmlađih igrača, pa, dok je tačno to da način igranja, te uverenje da će se sledeća partija odigrati bolje, motiviše igrače da igraju duže nego što su planirali, način na koji igra uvlači korisnike, te ih zadržava u priči, je kompleksniji od toga. I tu se ne radi o tome da igra stvara zavisnost, jer da se Fortnite uspeh zasniva samo na tome, igra bi potrajala samo dok se ne bi pojavila neka nova, te ne bi postala ništa više od omiljene zanimacije na mesec dana. Naime, kompanija Epic Games, koja stoji iza ove igre, pronašla je način da se duže zadrži na sceni, a tako što je priču potpuno otvorila korisnicima, pa je meta-narativ na kojem se igra zasniva ogroman, i ima veliki kapacitet za nova uzbuđenja, što je i glavni razlog što se mnogi raduju novoj sezoni. Da je ovakav model uspešan pokazuje i to što je avgust bio najuspešniji Fortnite mesec, a sa ukupno 78 miliona igrača.

U ovom trenutku milioni korisnika tragaju za znakovima koji bi im pokazali kako će priča napredovati u 6. sezoni, te šta znače DJ Llama i cowgirl tizeri, i da li će se Crazy Castle pojaviti na mapi. Takvo interesovanje je nastalo zbog toga što Fortnite, iako jednostavan za razumevanje, sadrži više paralelnih svetova koji se sudaraju, što utiče na okruženje u igri, te na izgled avatara. Kako je rasla popularnost igre, tako se i priča komplikovala, pa je kompanija misteriju proglasila glavnim adutom kada su marketinške kampanje u pitanju.

Ipak, eksperti upozoravaju da je činjenica to da Fortnite neće potrajati zauvek, budući da će se uskoro pojaviti neki novi fenomen koji će obuzeti čitavu gejmersku industriju, što će svakako uticati na to da se publika podeli, i na kraju nestane. Ipak, ma koliko Fortnite mehur potrajao, nema sumnje da je uticao na to da se tekstura gejming iskustva zauvek promeni, te način na koji developeri razvijaju igre, a tako da ove duže ostanu sveže, kao i to kako pričaju priču i čine da igrači postanu njen vitalni deo.

