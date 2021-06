Fortnite: Svemirsko leto i vanzemaljci

Najnovija Fortnite sezona je potpuno „vanzemaljska“, a Cosmic Summer update među svemirska bića donosi letnju atmosferu.

Igrači sve do 5. jula mogu da se takmiče za Cosmic Summer nagrade, da učestvuju u limited-time modes (LTMs), te da koriste razne druge zanimljivosti – poput letećeg tanjira uz pomoć kojeg mogu da „otimaju“ druge igrače, što može značajno da utiče na tok meča. LTM opcije za Cosmic Summer Quests uključuju: Freaky Flights – Air Royale, koji igračima omogućava da učestvuju u vazdušnim bitkama s drugim timovima, The Pit – Free For All nudi mogućnost izbora oružja pre nego što se uđe u borilačku arenu, Bios Zone Wars Trio 1.0 – Custom Teams, u okviru kojeg igrači prave ono što im je potrebno za borbu, te Pro 100 Limited Time Mode, koji omogućava korišćenje topova i drugog „krupnog“ oružja u malim prostorima.

Oni koji ispune sve questove do 5. jula dobijaju pristup “kosmičkom letu”, dok oni koji žele da ostanu u standardnoj igri mogu da pokušaju da iskoriste leteće tanjire za otimanje protivnika. Među nove dodatke spadaju i „paraziti“, koji crpe energiju kad se zalepe za igrača.

Izvor: Space.com

