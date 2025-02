Forza Horizon 5 stiže na PlayStation sa podrškom za cross-play

Forza Horizon 5, jedna od najpopularnijih trkačkih igara, koja je dosad bila ekskluzivna za Xbox i PC, ove godine dolazi i na PlayStation 5. Iako tačan datum izlaska još nije objavljen, igra će na PS5 konzoli podržavati cross-play funkciju, omogućavajući igračima na Xbox-u, PC-u i PlayStation-u da igraju zajedno. Takođe, PlayStation igrači će imati pristup svim Car Packs dodacima, uključujući ekspanzije Hot Wheels i Rally Adventure.

Xbox ekskluziva sada dostupna širem krugu igrača

Pored dolaska na PlayStation, Forza Horizon 5 će dobiti i besplatno sadržajno ažuriranje pod nazivom Horizon Realms. Ovo ažuriranje će uključivati izbor popularnih vremenski ograničenih izazova iz serije Evolving World, mada detalji još nisu objavljeni.

Ova odluka je deo šireg trenda u kojem nekadašnje Xbox ekskluzive postaju dostupne i na drugim platformama. Forza Horizon 5, koja je originalno lansirana u novembru 2021. godine, sada ima priliku da dosegne novu publiku i poveća prodaju dugo nakon inicijalnog perioda uspeha.

Sličan potez se planira i za igru Indiana Jones and the Great Circle, koja je debitovala kao Xbox ekskluziva u decembru prošle godine, ali će na PlayStation stići tokom proleća. Ostale igre koje su prešle sa Microsoft platforme na druge konzole uključuju Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Pentiment i Grounded.

Dolazak Forza Horizon 5 na PlayStation obogaćuje iskustvo igračima i donosi šire mogućnosti za ljubitelje trkačkih igara.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet