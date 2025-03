Forza Horizon 5 zahteva Microsoft nalog na PS5 

PS5 verzija Forza Horizon 5 će zahtevati da povežete Microsoft nalog sa svojim PlayStation Network nalogom da biste igrali igru, prema čestim pitanjima na zvaničnom sajtu igre.

Često postavljana pitanja kažu da će igrači biti upitani da povežu ovo dvoje kada prvi put učitaju igru. A ako kasnije prekinete vezu, „bit ćete ograničeni na ponovno povezivanje samo sa tim specifičnim i prvobitno povezanim” Microsoft nalogom.

Zahtev boli s obzirom na to da ne postoji ušteda na više platformi, tako da se napredak koji ostvarite u PS5 verziji ne odražava u verziji za Xbox. Ista je situacija i za Steam verziju, kao što ističe FAQ. Kao što se na stranici takođe navodi, Horizon 5 igračima će biti potrebna PlayStation Plus pretplata da bi pristupili funkciji igre za više igrača, a „nema planova za izdavanje diska“.

Kada Forza Horizon 5 bude objavljen na PS5 29. aprila, to će biti najnovija Xbox ekskluziva koja će napraviti skok na Sony konzolu, pridruživši se igrama poput Sea of Thieves, koje takođe zahtevaju da povežete Microsoft nalog pre nego što možete da igrate.

Igrači nisu bili zainteresovani za potrebno povezivanje naloga kada je Sony to uradio u prošlosti. Kompanija je zapravo uklonila zahtev da se prijavite sa svojim PSN nalogom za neke PC verzije nekih igara, uključujući Helldivers 2 i, nedavno, God of War Ragnarok i Horizon Zero Dawn Remastered.

