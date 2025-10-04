Forza Horizon 6 stiže 2026. i vodi igrače u Japan

Microsoft je na Tokyo Game Show zvanično potvrdio ono što se mesecima nagađalo – sledeći deo popularne trkačke franšize Forza Horizon biće smešten u Japan. Igra nosi naziv Forza Horizon 6, a njen izlazak je planiran za 2026. godinu, prvo na Xbox i PC platformama. S obzirom da je prethodni deo stigao i na PlayStation 5, ostaje otvoreno pitanje ekskluzivnosti u budućnosti.

Najava bez gejmpleja, ali uz veliko otkriće lokacije

Teaser trejler prikazan na TGS-u nije doneo kadrove vožnje, već simbolično otkrivanje lokacije. Kamera prolazi preko radnog stola sa registarskim tablicama i suvenirima iz prethodnih delova, dok na kraju kadar otkriva Mount Fuji i trešnjin cvet, jasno stavljajući do znanja da je sledeća destinacija upravo Japan.

Zašto Japan?

U zvaničnom blog postu na Xbox Wire, art direktor igre Don Arceta objasnio je da je “jedinstvena kultura Japana” – od automobila i muzike do mode – bila ključna inspiracija za novi deo. Nakon pet Horizon igara, Playground Games smatra da sada ima iskustva da napravi autentičnu reprezentaciju zemlje izlazećeg sunca.

Lokacije i automobili

Studio zasad ne otkriva sve detalje, ali je potvrđeno da će Tokio biti deo igre, kao i ruralne i planinske oblasti Japana. Još nema konkretnih informacija o listi vozila, ali developeri su naglasili da će japanska auto-kultura igrati veliku ulogu. Takođe, dinamika godišnjih doba, koja je postala zaštitni znak serijala, vraća se i u ovom nastavku.

Nasleđe franšize

Poslednji deo, Forza Horizon 5, objavljen je 2021. i bio je hvaljen zbog detaljno rekreirane meksičke lokacije i pristupačnog open-world dizajna. Forza Horizon 6 sada ima zadatak da još jednom podigne lestvicu, ovog puta kroz atmosferu Japana.

Izvor: Engadget