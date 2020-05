Forza Street dostupna za iOS i Android

Microsoft je objavio da je njihova free-to-play igra Forza Street od sada dostupna i na iOS i Android operativnim sistemima. Prošle godine je ova igra izašla za Windows 10, a tek sada dobija bolju dostupnost.

Konačno dostupna i mobilna verzija

Forza Street je redizajnirana igra za iOS i Android operativne sisteme, ako se uzme u obzir original koji je izašao na tržište prošle godine. I mobilna verzija sadrži veliku količinu mikrotransakcija, pa ako volite da trošite novac u igrama, ovo je pravo mesto za vas.

Ova igra je gledano tehnički trkačka igra, zasnovana na uličnim trkama u Majamiju, i u mnogome se razlikuje u odnosu na svoje rođake koji izlaze za PC i konzole. Microsoft je ovu igru najavio kao evoluirajuće iskustvo sa zanimljivim likovima, misterijama i spletkama. Krajnji cilj igre je da se doda što više jedinstvenih automobila u vašu kolekciju.

Za sve nove igrače koji se priključe do 5. juna, na poklon ćete dobiti jedinstveni Ford GT. Za one koji igraju na Samsung uređajima i preuzimaju je iz Galaxy Store-a, dobiće na poklon Ford Mustang GT sa prilagođenim bojama, ili Chevrolet Corvette 306, za one koji koriste Galaxy S20 uređaje. Ova igra se takođe može povezati na Xbox Live, u sinhronizaciji sa iOS, Android i Windows 10 uređajima.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet