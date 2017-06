Foto-umetnici ujedinjeni na Fotorama 07 festivalu

Međunarodni foto konkurs PICKS Balkan Edition 4 – Travel Photo of the Year je i ove godine bio jako uspešan i od preko 2000 dospelih fotografija izabrane su 4 najbolje fotografije za čije nagrade su se pobrinuli mnogobrojni sponzori. Ovogodišnji laureat i nosilac Fotorama plakete za najbolju fotografiju je domaći autor Geza Farkaš . Ostali dobitnici nagrada su Samir Zahirović i Đani Bardoti dok je Specijalnu nagradu za najlepšu fotografiju planina Srbije dobio Đorđe Petrović .

Radionica “ Secrest of Pros ” Dennisa Dunbara , kao i terenske radionice fotografa National geographic Magazina Travisa Dava i landscape fotografa Roberta Pavića , kao i predavanja Dr Ksenije Vlašković i mladog autora Marije Đokić su prošle jako zapaženo. Popunjene do poslednjeg mesta studenatima iz celog regiona. Prednjačili su studenti iz Kragujevca, Beograda i Novog Sada, a bilo je studenata i iz drugih gradova Srbije, Makodonije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine pa čak i iz Kine i Rusije.

Ovogodišnji Fotorama 07 festival je jos jednom opravdao očekivanja, pa je ovogodišnji program imao petoro predavača i veoma raznovrstan program za najširi spektar interesovanja iz oblasti fotografije do sada. O interesovanju publike posebno govori odlična posećenost , kako na predavanjima , tako i na radionicama za koje se tražilo mesto više. Festival je održan od 25. do 28. maja ove godine, a sva 4 dana su bila popunjena aktivnostima od jutra do večeri.

