Foxconn jača ulaganje u čvrste baterije

Hon Hai podružnica Foxconn je nedavno osnovala Foxconn New Energy Battery (Zhengzhou) Co., Ltd. u Henanu, Kina. Novoformirana kompanija će se fokusirati na proizvodnju baterija, prodaju i istraživanje i razvoj automobilskih komponenti. Nedavna istraživanja TrendForce-a otkrivaju da će Foxconn-ov početni pristup čvrstim baterijama uključivati partnerstvo sa drugim proizvođačima baterija—počevši od procesa proizvodnje manje složenosti i fokusiranja na izgradnju stručnosti na tržištu dvotočkaša.

Solid-state baterije postale su kritična oblast fokusa za globalne proizvođače baterija sa ciljem da unaprede tehnologiju baterija sledeće generacije. Međutim, proizvodnja velikih razmera tek treba da se realizuje zbog velikih poteškoća u proizvodnji i troškova povezanih sa ovim baterijama. Kompanije kao što su QuantumScape, Solid Power i SES u SAD investirale su više od jedne decenije u razvoj solid-state baterija za automobile, ali tek treba da postignu masovnu proizvodnju. Trenutno su u komercijalnoj upotrebi samo automobilske poluprovodničke baterije i mikro baterije na bazi polimera za posebne primene.

TrendForce naglašava da će se Foxconn, kao novajlija u poluprovodničkim baterijama, verovatno suočiti sa izazovima u brzom savladavanju čitavog lanca razvoja i proizvodnje – od materijala i elektroda do ćelija, modula i sistemske integracije. Shodno tome, očekuje se da kompanija uđe na tržište sarađujući sa poznatim proizvođačima baterija i fokusirajući se na manje složene proizvodne procese, u početku preuzimajući ulogu proizvođača pakovanja. Ovaj pristup je u skladu sa postojećim poslovanjem za proizvodnju električnih vozila, postavljajući temelje za budući lanac snabdevanja koji pokriva materijale, ćelije i baterije.

U 2020, Foxconn je najavio ulazak u tehnologiju čvrstih baterija i osnovao svoju podružnicu, SolidEdge Solution, na Tajvanu sledeće godine kako bi se fokusirao na istraživanje i razvoj materijala za čvrste baterije. Godine 2022, TrendForce napominje da su Foxconn i Blue Solutions odlučili da se fokusiraju na električne dvotočkaše, a ne na električne automobile kao ulaznu tačku za usavršavanje tehnologije čvrstih baterija. Automobilske solid-state baterije moraju postići uravnotežene performanse u životnom ciklusu, stopi punjenja/pražnjenja, gustini energije i kapacitetu ćelija. Pored toga, troškovi integracije i proizvodnje baterijskih sistema za EV su visoki. Nasuprot tome, baterije za dvotočkaše zahtevaju nižu izlaznu snagu, predstavljaju manju složenost proizvodnje i mogu da prilagode trenutnu veću cenu solid-state baterija, čineći tržište električnih dvotočkaša idealnim „poligonom za obuku“ za Foxconn-ov ulazak u čvrste baterije.

Izvor: autotech.news

