Francuska najavljuje da će da blokira kripto kompanije licencirane u drugim državama EU

Francuski regulator hartija od vrednosti razmatra pokušaj zabrane „pasoškog“ sistema za evropske licence zbog zabrinutosti u vezi sa prazninama u sprovođenju propisa MiCA u drugim državama EU.

Francuska je upozorila da bi mogla pokušati da blokira kompanije za kriptovalute koje posluju lokalno pod licencama dobijenim u drugim evropskim državama, što pokreće zabrinutost zbog praznina u sprovođenju zakona u vezi sa regulatornim okvirom Evropske unije za kriptovalute.

Francuski regulator hartija od vrednosti, Autorite des Marches Financiers, izjavio je da je zabrinut zbog potencijalnih nedostataka u sprovođenju propisa u vezi sa Regulacijom evropskih tržišta kripto imovine i prvim sveobuhvatnim okvirom za kriptovalute na svetu.

Kripto kompanije traže „slabu kraiku“ u evropskim zakonima koji im pružaju mogućnost da imaju manje obaveza oko licenci.

Prema MiCA zakonu, koji je stupio na snagu prošle godine, kompanije ovlašćene u jednoj državi članici mogu da koriste „pasoš“ za poslovanje širom bloka 27 EU. Upozorenje Francuske ukazuje da neujednačeni standardi mogu da potkovapu ovaj okvir.

Izvor: cointelegraph.com