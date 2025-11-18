Francuska ukida Shein

Francuska je pokrenula postupak za ukidanje rada online prodavnice.

Francuska je pokrenula postupak za suspenziju online prodavnice Shein, nekoliko dana nakon što se na veb prodavnici pojavilo oružje i seksi lutke sa detinjastim licima.

Otrkiće lutaka na Shein od strane francuske agencije za zaštitu potrošača izazvalo je buru. Shein je saopštio da je sankcionisao prodavnice i uveo potpuno zabranu seksi lutaka. Međutim, to nije bilo dovoljno regulatornim telima koji zahtevaju ukidanje ove online prodavnice.

Shein je saopštio da je posvećen saradnji sa francuskim vlastima kako bi se rešio novi problem. Kompanija je navela da je nezavisno odlučila da privremeno obustavi rad na tržištu Francuske dok se ne ojačaju uslovi za saradnju.

Vlada je saopštila da će svoju odluku o Shein saopštiti u narednih 48 sati. Francuska ima istoriju efikasnog suzbijanja online prodavnica pa se može očekivati da je ovo kraj za kinesku modnu platformu.

Izvor: france24.com