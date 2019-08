Francuski pronalazač uspešno prešao Lamanš na letećoj dasci

Nakon prvog neuspešnog pokušaja francuski pronalazač Franky Zapata uspešno je preleteo Lamanš 4. avgusta, a samo uz pomoć Flyboard Air hoverboard-a koji je sam dizajnirao.

Let je započeo iz mesta Sangatte u Francuskoj, da bi 22 minuta kasnije sleteo u Dover u Engleskoj, te putanju od oko 35 kilometara prelete brzinom od 170 kilometara na sat. Hoverboard koji je koristio kreiran je pre samo tri godine, a sam Zapata je prethodno istakao da upravljanje daskom predstavlja veliki izazov, budući da je potrebno između 50 i 100 sati treninga kako bi se korisnik samo uspravio na Flyboard Air dasci. Hoverboard sadrži pet turbo motora, od kojih svaki ima po 250 konjskih snaga, a mašina se sastoji iz tri dela – same daske, daljinskog upravljača i rezervoara koji onaj koji upravlja daskom nosi na leđima. Put nije izveden iz jednog komada, budući da je nakon 10 minuta bilo neophodno da se dopuni rezervoar, a spuštanje na stanicu za punjenje ovoga puta nije predstavljalo problem, nakon što je do prekidanja prvog leta došlo upravo zbog toga što položaj punionice nije precizno planiran.

Zapata nije jedini pronalazač koji se bavi ovim tipom transportnih sredstava, budući da ga u stopu prati Englez Richard Browning koji je kreirao specijalno odelo koje korisniku omogućava da poleti uz pomoć šest turbo motora koji se nalaze u rukavima.

Izvor: The Verge

