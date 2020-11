Friday the 13th: The Game će dobiti još jedno ažuriranje pre gašenja

Posle tri godine dobre akcije, poslednje poglavlje priče o Jasonu Woorhees-u privo se kraju. Izdavač Gun Media kaže da će uskoro izaći poslednje ažuriranje za igru Friday the 13th: The Game, pre nego što isključi namenske server za multiplayer slasher fest. Dobra vest je da ćete i dalje moći da igrate na mreži putem peer-to-peer i privatnih modova, i nećete izgubiti napredak koji ste stekli do gašenja servera.

Ažuriranje stiže u novembru

Gun Media je obećao da će deliti više detalja o poslednjem ažuriranju nedelju dana pre nego što se ono objavi u novembru. U međuvremenu je rečeno da će popraviti podugačku listu problema sa igračima. Oni kojima je potrebna tehnička podrška moći će to da učine putem adrese jasonkillsbugs.com i igra će se i dalje prodavati. Međutim, van važnijih najava, nećete videti mnogo aktivnosti sa zvaničnih kanala društvenih medija, a iako ćete i dalje moći da posetite zvanične forume zajednice, nećete moći da objavljujete na njima.

Na neki način, iznenađujuće je da je Friday the 13th: The Game dobila veliku podršku, nakon što je parnice oko toga ko je vlasnik prava na likove franšize skrenula s puta DLC planove kompanije Gun Media. Tada se činilo da su dani ove igre odbrojani, ali kompanija je nastavila da prenosi naslov na Nintendo Switch konzolu. U međuvremenu se prebrođeni problemi sa autorskim pravima koji su ranije bili faktor nestabilnosti i kočenja razvoja igre.

