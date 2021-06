Frostpunk besplatan još danas u Epic prodavnici

Postapokaliptični graditelj u režiji 11 Bit Studios, Frostpunk, sada je dostupan besplatno u Epic Games Store-u do kraja dana. Igra nudi distopijski pogled na društvo u svetu koji je zamrznut i osmišljen je tako da vas natera na neke teške moralne odluke. Dok se borite da se ono što je ostalo od civilizacije ne raspadne, možda ćete morati da pustite ljude da gladuju, da dozvole bolesnima da umru ili decu smeštaju na posao tražeći zalihe da bi generator koji ljudima pruža potrebnu toplotu radio.

Frostpunk ozbiljna igra za zrele igrače

Kada je pre nekoliko godina najavljen Frostpunk, kreativni direktor 11 Bit Michal Drozdovski nazvao ga je ozbiljnom igrom stvorenom za zrele igrače. 11 Bit je takođe bio iza projekta This War of Mine, još jedne igre tematike preživljavanja u kojoj takođe morate donositi odluke koje bi vam mogle izazvati veliku moralnu dilemu.

Frostpunk je lep i izazovan, ali je i ćudljiv i i na trenutke prilično depresivan. Čak i ako trenutno niste u pravom prostoru za to, osnovnu igru možete besplatno dobiti i držati je u svojoj kolekciji dok ne budete spremni. Ako želite, morali biste da kupite njegova proširenja, uključujući On The Edge, treće i poslednje izdanje objavljeno prošle godine.

