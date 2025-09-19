FTC istražuje Google i Amazon zbog oglašivačkih praksi

Američka Federalna trgovinska komisija (FTC) pokrenula je istragu protiv Amazona i Google-a. Postupak je pokrenut zbog mogućeg zavaravanja oglašivača u vezi sa cenama i uslovima prodaje oglasa.

„Rezervni prag cena“

Predmet istrage su aukcije putem kojih kompanije prodaju reklamni prostor.

Amazon koristi aukcije u realnom vremenu za prikazivanje „sponzorisanih oglasa“ na svojim listinzima. Google prodaje oglase kroz automatske aukcije koje se odvijaju za manje od sekunde nakon pretrage. FTC istražuje da li su Amazonovi oglasi imali skriveni „rezervni prag cena“, dok je za Google predmet pažnje interno formiranje cena i moguće prikriveno povećanje troškova oglašavanja.

Ovo je deo šireg nadzora nad velikim tehnološkim kompanijama. Ranije ove godine, sud je utvrdio da Google ima monopol u onlajn oglašavanju, a i Ministarstvo pravde već vodi više postupaka protiv kompanije.

Izvor: Engadget