Fusing Futures: Prvi globalni podkast o inovacijama u oblasti klimatskih promena

Koliko puta ste čuli da se svet ubrzano menja i da Četvrta industrijska revolucija drastično menja naše društvo i ekonomiju? Da li i na koje načine možemo da razumemo budući svet? Ukoliko su i vas ova pitanja okupiraju, poslušajte novi podkast Fusing Futures na vodećim podkast aplikacijama.

Tim Beogradske otvorene škole pokrenuo je početkom godine globalni audio podkast Fusing Futures: Light Them Up koji se fokusira na razvoj digitalnog društva i ekonomije znanja. U prvoj sezoni, tim istražuje uticaj razvoja tehnologije na klimatske promene. Zajedno sa trenutnom pandemijom izazvanom koronavirusom, digitalne tehnologije i klimatske promene su dva ključna fenomena koja oblikuju kako život pojedinca tako i društvo u celini.

Prva sezona i tema klimatskih promena

Stoga prva sezona je posvećena temama poput nivoa zagađenja koje proizvodi razvoj interneta, digitalizaciji i optimizaciji usluga koje nam mogu pomoći u smanjivanju posledica klimatskih promena (npr. razvoj pametnih gradova, optimizacija parking servisa, digitalizacija sistema održavanja protivpožarnih aparata), uticaja fintech-a na klimu, digitalnim proizvodima koji se bave klimatskim promenama i ekološkim problemima koristeći se otvorenim podacima, ali i temama koje se tiču uticaja COVID-19 na digitalne biznise i lekcija koje smo iz upravljanja krizom izazvanom koronavirusom naučili i koje može primeniti na borbu protiv klimatskih promena.

Tokom osam epizoda, BOŠ-ov tim razgovara sa alumnistima i alumnistkinjama. BOŠ-ova alumni mreža trenutno ima 1.269 bivših polaznika Studija budućnosti, glavnog obrazovnog programa BOŠ-a, i upravo odatle tim bira gosta za svaku epizodu. Alumnisti imaju veoma različite poslovne pozadine i sfere interesovanja, pritom su i aktivni članovi zajednica u regionu, njihovi uglovi dodaju veliku vrednost sadržaju podkasta. Oslanjajući se na profesionalna iskustva, oni govore i o primerima dobre prakse iz regiona. Na taj način, motivišu mlade iz različitih delova sveta da pokrenu ekološki održive inicijative.

Gosti prve sezone su Lav Kozakijević (brending strateg), Predrag Topić (BizDev Manager i BizDesigner u ICT Hubu), Nikola Petrović (ko-osnivač startapova Nncord & Hilbert Space), Tijana Popadić (direktorka trcanje.rs and marketing direktorka Sportit IT – Sports marketing and sponsorship), Lav Odorović (osnivač Pente, digtalne banke u Nemačkoj i Švajcarskoj), Sanja Arizanović (projekta koordinatorka UNDP u Srbiji u oblasti otvorenih podataka), Damjan Bogunović (programski kordinator u oblasti životne sredine i energije Fondacije Hajnrih Bel) i Dragana Petković (suosnivačica StartIt-a, vlasnica Themis Consulting, kao i suosnivačica i članica upravnog odbora coworking asocijacije u Srbiji).

Epizode Fusing Futures: Light Them Up dostupne su na glavnim podkast platformama (Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Sounder, Podcast.rs).

