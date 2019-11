Future is NOW 2019 događaj početkom decembra u Beogradu

U Beogradu će se od 2. do 6. decembra održati četvrti po redu Future is NOW, do sada najveći IT i biznis premium događaj posvećen korporativnim inovacijama i IT trendovima koji doprinose razvoju poslovanja.

Događaj će okupiti brojne inostrane i domaće vodeće stručnjake iz različitih oblasti poput modernih tehnologija, razvoja savremenog biznisa, primene inovacija u poslovanju itd., a cilj samog događaja je povezivanje profesionalaca iz srodnih oblasti, razmena njihovih iskustava i znanja, uspostavljanje zajedničkih rešenja koja će doprineti razvoju privrede Srbije, ali i pomoći samim učesnicima da usvoje i primene određene inovacije u okviru svojih kompanija.

Događaj je namenjen biznis developerima, inovacionim menadžerima, HR i Marketing profesionalcima iz različitih kompanija, generalnim direktorima, top menadžmentu, kao i mladim IT profesionalcima.

„Ovogodišnji Future is Now neće biti samo konferencija, već će tokom pet dana biti organizovan celokupni biznis i IT doživljaj kroz interaktivne radionice, panel diskusije, predstavljanja najinovativnijih poslovnih rešenja, networking koktele, predavanja zanimljivih key note govornika, a posetioce očekuju i druga brojna iznenađenja. Događaj do sad neviđen na našim prostorima,“ izjavio je Miloš Čevizović, programski direktor događaja.

Za razliku od prethodnih godina, od 2. do 5. decembra održaće se i četiri manja premium pre-eventa, koji će okupiti stručnjake iz posebnih oblasti, kako bi razmenili iskustva u neformalnijoj atmosferi, i biće organizovani po određenim tematskim celinama:

Marketing & B2B Sales Day;

HR Trends Day;

Digital Transformation Day;

CEO Exclusive Day.

Veliko finale događaja održaće se u Madlenijanumu 6. decembra – konferencija Future is NOW kao i FutureExpo, na kome će kompanije predstaviti svoja inovativna rešenja za određene oblasti poslovanja.

Prijave za Future is NOW su otvorene i svoje mesto možete rezervisati putem sledećeg linka: www.futureisnow.rs

