G20: Do 2020. uvesti digitalni porez za tehnološke kompanije

Grupa od 20 ministara finansija složila se u nedelju, 9. juna, da sastavi zajednička pravila za zatvaranje rupa u zakonu koje koriste globalni tehnološki giganti, kao što je Facebook, kako bi smanjili porez na dobit, piše Reuters.

Facebook, Google, Amazon i druge velike tehnološke kompanije suočavaju se sa kritikama zbog smanjenja svojih poreskih računa tako što generišu profit u zemljama sa niskim porezima bez obzira na lokaciju krajnjeg kupca. Takvu praksu mnogi smatraju nepravednom. Nova pravila bi značila veća poreska opterećenja za velike multinacionalne kompanije, ali bi takođe otežala zemljama poput Irske da privuku strane direktne investicije uz obećanje ultra-niskih stopa poreza na dobit.

„Trenutno imamo dva stuba i smatram da su nam potrebna oba stuba u isto vreme da bi ovo funkcioniralo“, izjavio je novinarima japanski ministar finansija Taro Aso, koji je predsedavao sastancima G20. „Predlozi su još uvek malo nejasni, ali se postepeno formiraju.“

G20 agrees to wrap up Big Tech tax rules by 2020 pic.twitter.com/tIfMZDwyz5

